Az őszi idényre tervezett négy verseny közül a hódmezővásárhelyi 13. Kriko Kupán, majd a budapesti Hercules Olympia Hungary 2024 nevet viselő eseményen a férfi Bodybuilding kategóriában a 100 kilogramm alattiak között a dobogó második fokára állhatott a kompolti Max Power Gym 35 éves versenyzője.

A Mr. Universe versenyen mindent vitt Kszell Krisztián

Forrás: Beküldött fotó

– A két ezüstérem után jöttek az aranyak is – tájékoztatott Kszell Krisztián. – Előbb a Bécsben rendezett ABPF Ausztria-kupán választottak a kategória legjobbjának, majd a budapesti IBFF Mr. Universe hozott osztatlan sikert. A +90 kilósok között megszerzett elsőség és az abszolút győzelem után a profik mezőnyében is színpadra állhattam, ahol hivatalosan is IBFF Pro Mr. Universe címet szereztem. Fantasztikus volt mind a két verseny. Rendkívül hálás vagyok a családomnak és a barátaimnak, valamint a Max Power Gym csapatának, akik mindvégig mellettem álltak.