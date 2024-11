– Egy vereség és egy döntetlen is becsúszott, de a 18 győzelem és a megszerzett 49 pont a Sikerre Számíthat SE elsőségét hozta a 2024-es gyöngyösi kispályás bajnokság öregfiúk mezőnyében. Ebben azonban nincs meglepetés, inkább az szolgál érdekességgel, hogy ez már a 20. bajnoki cím a gárda a történetében. Hol, miben keresendő a „titok”?

A Sikerre Számíthat SE 2024-es bajnokcsapata

Forrás: Erdélyi József

– Összetartó a csapat, nincsenek összezördülések, toleráljuk egymás munkáját – felelte Oczella László alapító, csapatvezető. – Többször azért állunk ki nem a legjobb összeállításunkban, mert a hiányzóknak halaszthatatlan munkahelyi vagy családi elfoglaltságuk van.

Minden mérkőzés után leülünk a büfében, s egy-egy pohár ital, zsíros kenyér, pizza mellett megbeszéljük kivel, mi történt.

A csapat működéséről nagyon sokat elárul, hogy a 25 év alatt nem volt jelentős a fluktuáció. Akad olyan játékos, nevezetesen Vályi Nagy Károly, aki 1983-tól játszik a nálunk, mert a korábbi csapataimat mind az elődeinknek tekintem. Nagyon kevés az a futballista, aki elhagyott bennünket, ám tőlük sem haraggal váltunk el.

– Ha már az elődöket említette, mikor és kivel kezdődött íródni a Sikerre Számíthat SE története?

– Az egyetem elvégzése után, 1979-ben kerültem a Gyöngyös-Domoszlói Állami Gazdaságba. Korábban a kispályás labdarúgás a mindennapjaim részét jelentette, így akkor is adódott, hogy itt is kell egy csapat, amellyel versenyszerűen is lehet hetente játszani. Elsőként a gazdaság dolgozói, illetve barátaim között kutatva állt össze egy gárda, amellyel GYDÁG néven beneveztünk a gyöngyösi kispályás bajnokságba. 1985-ben munkahelyet váltottam, és Nagyrédére, a Termelőszövetkezetbe kerültem.

A feladat számomra ott ugyanaz volt: kell egy kispályás csapat, ahol én is kiélem a játék iránt érzett szenvedélyemet.

Nem akartuk a legalsó osztályban kezdeni a versengést, ezért beszálltam a vámosgyörki barátaim által grundolt Sütőipar csapatába, ahol egy kis idő után már Szőlőskert Nagyréde néven, a vezetésemmel játszottunk.