Igazgatói levél az ifjúsági bajnokcsapatok edzőjének

Tisztelt Perge mester, kedves Bandi bácsi!

Elnézést kérek, hogy sérülésem miatt nem tudtam ellátogatni az ön tiszteletére tartott rendezvényre. Pedig nagyon szívesen hallgattam volna ismét anekdotáit, történeteit, ahogy tettem ezt legutóbb nagy élvezettel az FSC tavaszi mérkőzésen. „Egykori csapataiból sokan kipróbálhatták tudásukat játékosként vagy edzőként magasabb osztályokban is". Ezek csodálatos eredmények, de „generációkat tanított a labdarúgáson túl a tisztességre és a becsületre”. Úgy gondolom, hogy az amatőr és az utánpótlás labdarúgásban utóbbi még nagyobb jelentőséggel bír és nagyon sok ilyen szakemberre, pedagógusra lenne szükség napjainkban is. Az elismerés presztízsét növeli, hogy az ön neve is olvasható a Heves Megye Labdarúgásáért díjjal kitüntetettek sorában. Mit üzenhetnék még annak az embernek, akit egykori tanítványai hosszú évtizedek után is évről évre csapatostól látogatnak meg? Kívánok jó egészséget, hosszú, boldog éveket és találkozzunk még sokszor Füzesabonyban!

Üdvözlettel: Farkas Ádám, MLSZ Heves Vármegyei Igazgató

Számok szerint 1986/87: 112–21-es gólkülönbség, 2 vesztett pont

1988/89: 108–38-as gólkülönbség, 2 vesztett pont

1991/92: 132–18-es gólkülönbség, veretlenség

1995/1996-os serdülő bajnokcsapat: 248–20-as gólkülönbség, 10 pontos előny

Beszédében Perge András első szavai a köszönetnyilvánításra vonatkoztak, majd két elhunyt játékosra, Orsó Csaba és Oláh Norbertre emlékeztek néma főhajtással. A gyászszünet azon sportvezetőkre (Blahó István, Radics József, Trombitás István, Szoviár János) és újságírókra (Szigetvári József, Szigetvári László, Fesztbaum Béla) is vonatkozott, akik a tréner és a csapat munkáját segítették, kollégaként Kaló Mihállyal az élen.

A visszatérő módon jelentkező, „Mi jelentette a siker titkát?” kérdésre így felelt a szakvezető.

– Jó volt a csapategység, az összetartás, amit a szülőknek is köszönhettünk.

– A fizikai felkészültség és az alkalmazott játékrendszer.

– Minden játékos ott játszott, ahol a ki tudta magából hozni a maximumot.