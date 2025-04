Eger SE: győztes gól a 91. percben

A bajnokságban sereghajtó, a héten edzőváltáson átesett Mátészalkai MTK ellen az utolsó pillanatban jött az Eger SE gólja. Tóth Levente 11-esből szerzett találata három pontot ért a vendégeknek.

Az Eger SE az utolsó pillanatokban harcolta ki a győzelmet Mátészalkán

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

MÁTÉSZALKAI MTK–EGER SE 0–1 (0–0)

Mátészalka, Városi Sporttelep. V.: Bujnóczki Bence (Balla L., Gutyán D.).

MÁTÉSZALKA: Szilágyi P. – Bodó G., Sárosi N., Fenyőfalvi D., Sikorszki B., Erdei M. (Bodó L., 82.), Csősz R., Vámos G., Torkos M., Hornyák M. Edző: Gyurján Bence

EGER: Bukrán E. – Valkay R., Hegedűs L., Gíber A. (Kis-Orosz M., 82.), Balázs P., Tóth L., Debreczeni D., Major E., Farkas G., Hamar B., Lencsés B. Edző: Simon Antal.

GÓL: Tóth L. (91. – 11-esből).

GYURJÁN BENCE: – Jól kezelte a csapat az edzőváltást, egyénileg és csapat szinten is jól néztünk ki. Arról nem tehetünk, hogy egy tizenhatoson belüli szabályos szerelésért büntetőt kap az ellenfél, amely el is döntötte a három pont sorsát.

SIMON ANTAL: – Tipikus egygólos mérkőzést sikerült megnyerni. A csapaton látszott, hogy az utolsó pillanatig a győzelemre játszik, ezért úgy gondolom, hogy meg is érdemeltük a három pontot.

KÖVETKEZIK: Eger SE–Nyíregyháza II., május 4., vasárnap, 17.00.