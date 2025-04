Eger SE: nehéz ez játékosnak, edzőnek, nézőnek egyaránt

Az NB III. Északkeleti csoportjában 25. fordulójában az Eger SE hatgólos meccsen szenvedett vereséget szabolcsi vendégétől.

Az Eger SE számára ez a meccs nem a szárnyalásról, hanem a mélyrepülésről szólt

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Eger SE–Sényő FC 2–4 (2–2)

Eger, Szentmarjay stadion, 100 néző. V.: Práth Dávid (Bense, Elischer).

EGER: Bukrán – Valkay, Nagy-Kolozsvári (Hegedűs L., 83.), Kis-Orosz – Hamar, Farkas G., Zvara (Debreczeni, 65.), Ramez (Berecz, 83.), Major (Bodnár, 65.) – Balázs P. (Gíber, 65.), Tóth L. Vezetőedző: Simon Antal.

SÉNYŐ: Sarkadi – Csáki, Gengeliczki, Szokol, Farkas M. – Schmidt, Daróczi (Vámos, 45.), Orosz, Varga D. – Kapacina Kevin (Szopkó, 76.), Kristófi (Kozák, 86.). Vezetőedző: Kapacina Valer.

GÓL: Zvara (18.), Tóth L. M. (45+1.), ill. Kapacina Kevin (24., 56. – 11-esből), Nagy-Kolozsvári (45. – öngól), Varga D. (82.)

Mester(i) mondatok

SIMON ANTAL:

KAPACINA VALER: – Nehéz mérkőzés volt, de ez tudtuk a meccs előtt is. Egytől egyig minden játékos jól teljesített és a cserék is lendületet hoztak a pályára. Csapatként jelesre vizsgáztunk. A legfontosabb, és aminek a sikert is köszönhetjük, hogy a fiúk megmutatták, hogyan kell küzdeni egy ilyen helyzetben. Az első lépést megtettük a célunk elérése felé. Gratulálunk az Eger csapatának.

KÖVETKEZIK: Mátészalka–Eger SE, április 27., vasárnap 17.00