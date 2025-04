A küzdelem nem ért véget! Állítja az Eger kézilabdacsapatának vezetőedzője és a csapatkapitány

A férfi NB I. 22. fordulójának mérkőzése

EGER–MOL TATABÁNYA KC

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok

Április 19., szombat, 18.00.

Vezetik: Sándor György, Szabó Balázs

A csapatkapitány a szurkolókhoz is szólt

– Hónapok óta érzelmi hullámvasúton ülünk, nagyon ráférne már a csapatra valami sikerélmény – fogalmazott az egriek csapatkapitánya, Kiss Gergő. – Ezt szem előtt tartva várjuk a szombati mérkőzést, ahol igyekszünk kitörni ebből a negatív spirálból. Rendkívül hálásak vagyunk a szurkolóknak, akik a nehéz időkben is mellettünk állnak, s most is arra kérem őket, hogy mozgósítsanak minél több drukkert és csináljanak olyan hangulatot szombaton, amivel belehajszolhatják a társaságot a győzelembe. Telt ház előtt, fergeteges hangulatban lehet esélyünk a pontszerzésre.