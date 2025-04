Bravúr a javából! Az Eger pontot csent a Tatabányától

Mestermérleg

TÓTH EDMOND: – A Tatabánya szinte végig uralta a találkozót. A játékosok a héten úgy döntöttek, hogy bele állnak a hátralévő mérkőzésekbe, legyünk bármilyen nehéz helyzetben is. Küzdeni fogunk a végsőkig, mert ez a közönség megérdemli. A végére a védekezés is összeállt, az utolsó 20 percben nyolcgólos hátrányból mentettünk pontot. A szív diadala ez a döntetlen, s a végén a szerencse is mellénk állt.

CRISTIAN UGALDE: – Ötven percig jól játszottunk, mindkét félidőt jól kezdtük. A hajrában elkerülhető hibákat vétettünk, a védelmünk megrogyott, miközben a hazaiak kapusteljesítménye jelentősen feljavult. Nem érdemtelen az egriek pontszerzése.

A 22. forduló eredményei

Csurgói KK–Carbonex-Komló 31–26

PLER-Budapest–NEKA 28–28

ETO University HT–FTC-Green Collect 37–35

One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged 36–33

Balatonfüredi KSE–HE-DO B. Braun Gyöngyös 28–29

CYEB-Budakalász–Dabas KC 27–26

Eger–Mol Tatabánya KC 36–36