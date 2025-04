Egri Senior Úszó Klub: az elnök vitte a prímet az eredményességben

Az Egri Senior Úszó Klub képviselői 15 bajnoki címet, 14 ezüstérmet és 11 bronzmedált szereztek. Ezzel a teljesítménnyel a pontversenyben 6., az éremtáblázaton pedig a 7. helyen végzett az ESÚK.

Az Egri Senior Úszó Klub Hódmezővásárhelyen szerepelt csapata

Forrás: ESÚK

A legeredményesebb egrinek Kripkó Zoltán bizonyult. Az ESÚK elnöke három bajnoki aranya mellett egy ezüstérmet is átvehetett. Graffjódy Eszter szintén három bajnoki címet nyert, Molnár Erika, Horváth Ottó és Fábián Béla kettő-kettő, id. Bögös László és Heverdle István pedig egy alkalomma állhatott a dobogó legfelső fokára. A tizenötödik egri elsőséget a 4x50 méteres férfi gyorsváltó érte el. A pontverseny és az éremtáblázat előkelő helyezéséért a csapat minden tagja sokat tett, így az érmesek Grósz Lászlóné, Orosz Éva, Kovács Gábor is és a helyezettek is Szabó Tamásné és Fazekas László is minden dicséretet megérdemelnek.