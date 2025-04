Egri Spartacus SK: a kincstárnok a térdprotézissel már vállalna kezdőrúgást

Az Egri Spartacus SK hálás a segítőknek

Ahogy korábban, ezúttal is megtisztelte az eseményt Forgó Jánost, aki az Eger Sikeréért Egyesület elnökeként lelkes támogatója a hagyományos rendezvénynek. Várkonyi Ferenc nem is felejtette el megköszönni a felajánlását, ahogy a további segítőknek is hálásak a Szpari nagy öregjei, akiket most is jó érzéssel töltött el, hogy újra találkozhattak egymással.