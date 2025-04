Sidló Görögország után Olaszországban ostromolhatja a hegyeket

Ma kezdődik a Giro d'Abruzzo négynapos olasz körverseny. A mezőny kedden délután Scerniből indul, a cél pedig Isola del Gran Sasso lesz pénteken, közben 616 kilométert tesznek meg. A 18 induló csapat közt ott lesz a magyarokat is foglalkoztató olasz-román Monzon-Incolor-Gub is, amelynek sorában elrajtol Sidló Dániel is. A domoszlói kerékpározó a hónap elején a görög körversenyen indult, de nem ért célba, ugyanakkor viselhette a hegyek királyának járó trikót. Sidló tavaly is indult a Giro d'Abruzzo-n, akkor a negyedik szakaszon feladni kényszerült a versenyt.

Sidló Dániel a Tour of Hellas után a Giro d'Abruzzo kerékpáros körversenyen indul

Forrás: Monzon-Incolor-Gub

A mezőnyben world tour csapatok is lesznek, így az Israel Premiertech, az Intermarche-Wanty, és az UAE Team Emirates, valamint számos Pro Tour csapat is erős sorral érkezik (Tudor, Bardiani, Polti, Vini Fantini, Q36,5), illetve ott lesz a magyar vonatkozású kontinentális csapat, az MBH Bank Ballan CSB, Takács Zsomborral és Valent Márkkal.

A Giro d'Abruzzo négy szakaszából három dombos, a harmadik azonban hegyes, összesen 2847 méter szintkülönbséggel, hegyi befutóval. A versenyt minden nap 13:30-tól, illetve 13:40-től közvetíti az Eurosport.

A Giro d'Abruzzo programja: