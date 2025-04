Csúsztak-másztak a szalókiak, egy pont a jutalmuk a Lőrinci ellen

Az éllovas Lőrinci sorozatban hetedik mérkőzésén maradt veretlen. A Gyöngyösi AK gólgálát tartott a sereghajtó Vámosgyörk ellen.

Az egerszalóki játékosok hősiesen védekezek a Lőrinci ellen

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

EGERSZALÓK–LŐRINCI 0–0

Egerszalók, 140 néző. V.: Harnos Csaba (Derda N., Juhász Á.).

EGERSZALÓK: Farkas D. – Nagy Á., Gallik G., Molnár R., Németh G. (Halász M., 74.), Rab K., Kvetkó B., Póczos B., Koós M. (Szabó T., 57.), Gyóni M., Montvai T. Játékos-edző: Montvai Tibor.

LŐRINCI: Áll M. – Oláh N., Báti G., Nyerges K., Hegedűs N., Nagy B. (Fekete V., 72.), Fellner K. (Molnár E., 61.), Tari J. (Tajti B., 74.), Oláh Á., Simon M., Zöldi D. Edző: Gulyka Zsolt.

JÓK: Rab K., Póczos B., Gyóni M., Molnár R., Kvetkó B., Farkas D., ill. az egész vendégcsapat.

MONTVAI TIBOR: – Amit eddig is mondtam, a Lőrinci a bajnokság legerősebb csapata, ez látszott. Mi is jó csapat vagyunk, jó közösség, és ezúttal védekezésben csúsztunk-másztunk, pici szerencsénk is volt, ezért szereztünk egy pontot. Nagy gratuláció a fiúknak, Gulyka Zsoltnak és a Lőrincinek további sok sikert kívánok!

GULYKA ZSOLT: – A foci igazságtalansága, hogy ezt a mérkőzést nem nyertük meg gólokkal. A szerdai emberhátrányos kupamérkőzés a játékosok lábában, jó ritmusban sok helyzetet kialakítva játszottunk, sajnos a befejezésekbe sok hiba csúszott. Sok sikert kívánok Montvai Tibor barátoméknak!