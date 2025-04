Magyar Kupa: érem nélkül tér haza a HE-DO B. Braun Gyöngyös

Mestermérleg, avagy így értékelt a két vezetőedzője

CRISTIAN UGALDE: – Boldoggá tesz, amit a csapatomtól láttam, mert vannak nehézségeink, nagy hiányzóink, de így is küzdöttünk. A második félidőben odaadóan harcoltunk, kapusaink is hozzátették a magukét, a fontos pillanatokban Pedro Rodríguez is sokat segített. Kiélvezzük a bronzérmet, amire nyolc évet várt a klub.

BÍRÓ BALÁZS: – A végén tervben volt a két beállós játék, a hét a hat elleni támadás, de azok után, hogy Hegedűs Márk az 54. percben megkapta a harmadik kétperces büntetését, a variációs lehetőségeink megcsappantak. De amire rendkívül büszke vagyok, hogy a komoly fizikai terhelés ellenére a végén még mi voltunk azok, akik tudnak gyors gólokat szerezni, s ha 10 perccel tovább tart a mérkőzés lehet, hogy miénk a bronzérem. Nagyon büszke vagyok a csapatra!