A görög hegyek után a betegséget is lenyomta, nagymenők mellett küzdött óriásit a domoszlói bringás

Sidló Dániel és csapata, a Monzon-Incolor-Gub április 2-6. között a Tour of Hellas kerékpáros körversenyen vett részt. A mezőnyben world tour menő gárdák is tekertek, így az Astana, vagy a Jayco, olyan versenyzőkkel, mint Groenewegen, Mezgec, vagy éppen Ulissi. A domoszlói bringásnak ez volt az idei első versenye és a második szakaszon ugyan csak 87. lett, de a hegyi befutós etapon egy kilenc fős szökésben ellépett a mezőnytől és 152 kilométert szökésben töltött (a 177,5 kilométerből). Ezalatt két harmadik kategóriás emelkedőt is elvitt, egy sprintben pedig második lett, így aznap második lett a hegyi pontversenyben a szakaszgyőztes Luke Plapp (Team Jayco AlUla) mögött, és megkapta a hegyi trikót. A harmadik szakaszt végül a nagy esőzések miatt 109 kilométer megtétele után törölték, a negyediken pedig sajnos feladni kényszerült a versenyt. A görög körversenyt Harold Martin López (XDS Astana Team) nyerte 21 másodperces előnnyel.

Sidló Dániel egy részhajránál a görög körverseny második szakaszán

Forrás: Monzon-Incolor-Gub

Sidló Dániel második versenye az április 15-18. között rendezett Giro d'Abruzzo volt, amelynek első szakaszán a domoszlói kerékpározó a 120. helyen ért célba, azonban a második szakaszt egy csapattársával együtt feladni kényszerült. Az Abruzzoi Körversenyt az Intermarche - Wanty versenyzője, Georg Zimmermann nyerte.

- A csapatomnak a Tour of Hellas volt a szezon első versenye, így elég nehéz volt április elején felvenni a ritmust, amikor a legtöbb versenyző már 10-20 versenynappal rendelkezik. A második szakaszon Agrinio és Arachova között megrendezett szakaszon sikerült bekerülnöm a nap szökésébe, ami az első lépés volt a trikó megszerzése felé. A szakasz elején volt két hegyi hajrá, ami 10 pontot ért összesen.

Sikerült elsőként felérnem a kilenc fős szökésből, így maximális pontot szereztem és virtuálisan átvettem a vezetést a hegyi trikó összetettben

A cél egy 19,5 kilométeres hegyen volt, ami 15 pontot ért. A szakaszgyőztes Luke Plapp vezette a sprint összetettet is, ezért viselhettem a hegyi trikót a következő szakaszokon – idézte föl a görög körverseny történéseit Sidló Dániel.