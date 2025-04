Visszatér Gyöngyöshalászra a kétszeres gólkirály

A GYAK utánpótlásában dolgozó tréner a 61. percben 9–0-s állásnál váltotta Dudás Csanádot a játéktéren. A bemelegedés után, a 82. és a 87. percben aztán két góllal gyarapította találatai számát. De mennyire volt nehéz ráállni újra a nagypályásra ritmusra?

A játékszituációkban mondhatom, hogy könnyen ment, de fizikálisan, sebességben már kevésbé

– állapította meg a támadó. – 2022-ben még edzésben voltam, ma már nem. Az viszont nem változott, hogy akkor is élveztem a pályán és az öltözőben lenni, meg most is. Az ellenfél kulturáltan játszott, sok sikert kívánok a györkieknek!

Ha Ludányi visszatér...

Ludányi Nándor 477 mérkőzésen immár 331 gólt számlál és ezeket április 30-án tovább gyarapíthatja, méghozzá ott, ahol előzőleg gólkirályi címet szerzett. A 2010/11-es idényben a Gyöngyöshalász SE csapatában 32 találattal érdemelt ki aranycipőt a futballista, ami címvédésnek számított, ugyanis egy évvel korábban is ő termelte a legtöbb a gólt (28) a Heves megyei I.-ben.