Bíró Balázs új szerződést kapott Gyöngyösön

Bíró Balázs számára szintén nem volt kérdés a hosszabbítás, ugyanis jól érzi magát a gyöngyösi közegben és a csapatban is lát még potenciált.

– Mindig is hálás voltam és leszek is a klubnak azért a lehetőségért, amit három évvel ezelőtt adott nekem.

Az elnök úrral az első tárgyalásaink is egy 3-5 éves időtartamról szóltak. Részemről nem volt kérdés, hogy amennyiben a vezetés is elégedett a munkámmal, akkor itt folytatom, ugyanis nagyon jól érzem magam Gyöngyösön. Minden évben értünk el olyan részsikereket, amelyek megmutatták a csapat erősségét, de egyúttal azt is érzem, hogy még nem fejeztem be azt a munkát, amiért idejöttem, és nem értem el azt a célt, amit ebből a csapatból ki lehet hozni. Bízom abban, hogy az elkövetkező években elkerülnek minket a sérüléshullámok, és újabb nagy sikereknek örülhetünk együtt a fantasztikus közönségünkkel, mert ez a közeg, a város megérdemelné.