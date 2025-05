Öt vereség után ismét pontot szerzett az FC Hatvan

Több kihagyott helyzet után a 34. percben vezetést szerzett az FC Hatvan: Vince Adrián adott be jobbról, középen érkezett lendületből Weisz Patrik és a tizenegyespont magasságából a jobb alsóba lőtt.

A szünet után gyorsan egyenlítettek a vendégek, az 56. percben jobboldali lapos beadást átléptek középen, az érkező Tóth Borisz Alexander pedig a bal alsóba lőtt. A hátralévő időben az FC Hatvan mindent megtett a három pont megszerzéséért, de Weisz, Nyilas Bence, Kitl Krisztián és Polgár Patrik is hibázott, így a Zagyva-partiaknak meg kellett elégedniük egy ponttal.

GÓL: Weisz P. (34.), ill. Tóth B. (56.).

KIÁLLÍTVA: Fodor Péter (a Tiszaújváros technikai vezetője) a kispadról 82. percben.

JÓK: Nagy Zs., Nathaniel, Vince A., Polgár P., Kitl K., Weisz P., Orvos Jace R., ill. Hornyák Z., Papp F., Ivánka P., Farkas M., Lehóczki B.

ZORAN SZPISLJAK: – Jó mérkőzést játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki, de sajnos ezekből csak egy gólt szereztünk. Ennek ellenére örömteli, hogy több labdarúgó is kimagasló teljesítményt nyújtott. Ha ebből a játékból indulunk ki, akkor a hátralévő mérkőzések során lesz keresnivalónk. Sajnálom, hogy egy hiba után gólt kaptunk, de a csapat ezután sem tört össze, sőt végig nyomás alá helyeztük a Tiszaújvárost és megmutattuk, hogy bárkivel felvesszük a versenyt a bajnokságban.

VITELKI ZOLTÁN: – Parázs meccsen sikerült pontot szereznünk, de ha a minőségben kicsit többet tettünk volna hozzá a mérkőzéshez, akkor akár a három pont is meg lehetett volna. A srácok hajtottak, küzdöttek, de ez csak egy pontra volt elég.

KÖVETKEZIK: Füzesabony SC-Erőss út–FC Hatvan, május 11., vasárnap, 17.00.

A 27. forduló eredményei

Karcag–Füzesabony 2–1 (0–0)

FC Hatvan–Tiszaújváros 1–1 (1–0)

Eger SE–Nyíregyháza II. 4–2 (1–2)

DVTK II. F4R–Sényő 2–1 (1–0)

DVSC II.–Putnok 0–0

Kisvárda II.–DEAC 0–2 (0–2)

SBTC–Cigánd 1–4 (0–1)

Tiszafüred–Mátészalka 4–3 (1–1)