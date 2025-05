Öt vereség után ismét pontot szerzett az FC Hatvan

Több kihagyott helyzet után a 34. percben vezetést szerzett az FC Hatvan: Vince Adrián adott be jobbról, középen érkezett lendületből Weisz Patrik és a tizenegyespont magasságából a jobb alsóba lőtt.

A szünet után gyorsan egyenlítettek a vendégek, az 56. percben jobboldali lapos beadást átléptek középen, az érkező Tóth Borisz Alexander pedig a bal alsóba lőtt. A hátralévő időben az FC Hatvan mindent megtett a három pont megszerzéséért, de Weisz, Nyilas Bence, Kitl Krisztián és Polgár Patrik is hibázott, így a Zagyva-partiaknak meg kellett elégedniük egy ponttal.

GÓL: Weisz P. (34.), ill. Tóth B. (56.).

KIÁLLÍTVA: Fodor Péter (a Tiszaújváros technikai vezetője) a kispadról 82. percben.

JÓK: Nagy Zs., Nathaniel, Vince A., Polgár P., Kitl K., Weisz P., Orvos Jace R., ill. Hornyák Z., Papp F., Ivánka P., Farkas M., Lehóczki B.

ZORAN SZPISLJAK: – Jó mérkőzést játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki, de sajnos ezekből csak egy gólt szereztünk. Ennek ellenére örömteli, hogy több labdarúgó is kimagasló teljesítményt nyújtott. Ha ebből a játékból indulunk ki, akkor a hátralévő mérkőzések során lesz keresnivalónk. Sajnálom, hogy egy hiba után gólt kaptunk, de a csapat ezután sem tört össze, sőt végig nyomás alá helyeztük a Tiszaújvárost és megmutattuk, hogy bárkivel felvesszük a versenyt a bajnokságban.

VITELKI ZOLTÁN: – Parázs meccsen sikerült pontot szereznünk, de ha a minőségben kicsit többet tettünk volna hozzá a mérkőzéshez, akkor akár a három pont is meg lehetett volna. A srácok hajtottak, küzdöttek, de ez csak egy pontra volt elég.

KÖVETKEZIK: Füzesabony SC-Erőss út–FC Hatvan, május 11., vasárnap, 17.00.

A 27. forduló eredményei

Karcag–Füzesabony 2–1 (0–0)

FC Hatvan–Tiszaújváros 1–1 (1–0)

Eger SE–Nyíregyháza II. 4–2 (1–2)

DVTK II. F4R–Sényő 2–1 (1–0)

DVSC II.–Putnok 0–0

Kisvárda II.–DEAC 0–2 (0–2)

SBTC–Cigánd 1–4 (0–1)