FC Hatvan: zuhanó repülők találkoznak egymással

Eger SE (10.)–Nyíregyháza Spartacus II. (9.).

Eger, Szentmarjay stadion. V.: Borók Dániel (Szabó F., Vozár).

A Mátészalkán elért győzelem létfontossággal bírt az egrieknek, akik most közvetlen vetélytárs ellen bizonyíthatják, hogy több van bennük, mint azt a tabella mutatja. Ősszel gól nélkül zárult a párharc és most várható sok találat. Ámbár, ki tudja, lehet, hogy most szakad ki a ESE-gólzsák!?