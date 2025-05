Fél évre jött, de két évig marad a HE-DO B. Braun Gyöngyös kapusa

Alen Skledar január végén azok után érkezett a Mátraaljára, hogy a szerb Alekszandar Tomics és a fehérorosz Ilya Uszik is sérüléssel bajlódott a HE-DO B. Braun Gyöngyös csapatában.

Alen Skledar (25) marad a HE-DO B. Braun Gyöngyös kötelékében

A Gyöngyös új szerződést ajánlott

"A szlovén Trimo Trebnje együttesétől érkezett kapus megbízható teljesítményével gyorsan közönségkedvenccé lépett elő, a Gyöngyösi KK pedig újabb két évre szóló szerződést ajánlott a 23 éves játékosnak, aki a napokban alá is írta azt, így a következő két szezonban is védi majd a farkasok kapuját " – olvasható a klub közleményében.

Alen Skledar Ubornyák Dávid, Jóga Norbert és Edwards Olivér után a negyedik játékos, aki szerződést hosszabbított a gyöngyösiekkel, a csapatot pedig a következő két évben is Bíró Balázs irányítja majd. A GYKK két távozóról adott hírt Mitar Markez a PLER-Budapest, Lakosy Máté a Szigetszentmiklós együtteséhez igazol.