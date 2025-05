A Gyöngyösi AK sorozatot szakított, a Heréd LC és a Lőrinci VSC gólparádét tartott

A listavezető Lőrinci VSC gyorsan kétgólos hátrányba került a Hevesi LSC-t fogadva, ám a szünetre már előnnyel vonulhattak a házigazdák. A klasszikust idéző végeredményhez Simon Mátyás három góllal járult hozzá. Az alsóházba tartozó csapatok csatáját a Heréd LC nyerte, Német Gyula együttese hétszer mattolta az Energia SC védelmét, amiben a triplázó Tari Szabolcs járt az élen. Győzelmével a Gyöngyösi AK négy pontra ellépett a hevesiektől.

A Gyöngyösi AK csapata lendületesen futballozott Gyöngyöshalászon

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Gyöngyöshalász SE–Gyöngyösi AK 0–3 (0–2)

Gyöngyöshalász, 200 néző. V.: Mencsik László (dr. Lendvai G., Nagy G.).

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Tóth B. – Ivony A., Szabó V. (Derda D., 32., Kállai R., 75.), Sőregi Z., Danyi P. (Bakó P., 60.), Tóth M., Bartha Cs., Horváth P., Szilágyi N., Gulyás K., Csillik K. Edző: Labancz Róbert.

GYAK: Kiss O. – Uram D. (Nyilas P., 77.), Forgó K., Dudás Cs. (Ludányi N., 77.), Babarcsik B., Timon L. (Szűcs B., 46.), Szentannai M. (Lakatos Gy., 81.), Czinkóci B., Béla S. (Vernyik D., 77.), Nagy-György B., Horváth V. (Tóth L., 70.). Edző: Papp Tamás és Nagy-György Gábor.

JÓK: senki, ill. az egész vendégcsapat.

GÓL: Szentannai M. (3. – 11-esből), Forgó K. (5.), Szűcs B. (79.).

LABANCZ RÓBERT: – Mint mindig, most is a mérkőzés összképét kell nézni és ez alapján a vendégsiker megérdemelt.

PAPP TAMÁS: – Amit elterveztünk, azt a fiúk végig betartották. Úgy gondolom, hogy ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk.

Heréd LC–Energia SC Gyöngyös 7–3 (3–2)

Heréd, Markó Ferenc Sporttelep, 60 néző. V.: Harnos Csaba (Nagy F., Gergely M.).

HERÉD: Kovács B. (Konkoly Z., 85.) – Szabó R., Zsámboki Á. (Bojtos T., 66.), Bárkányi A. (Kovács D., 85.), Szabó B. (Czakó B., 73.), Baranyi R., Kecskés P., Tari Sz., Kovács K., Bolbás M. (Koreny K., 66.), Petrezselyem T. Edző: Német Gyula.

ENERGIA: Matin B. – Kanalas Á., Gyurics B. (Mallér R., 70.), Marosi J., Izsvák Á., Mezner M., Varga F. (Hordós B., 46.), Kaszab L., Czene L., Farkas B. (Ocsovai B., 70.), Rédei G. Edző: Tatár Roland.

GÓL: Tari Sz. (4., 59., 61.), Bolbás M. (8.), Zsámboki Á.(20.), Bárkányi A. (53.), Bojtos T. (78.), ill. Marosi J. (34.), Rédei G. (38.), Czene L. (90.).

JÓK: Tari Sz., Bárkányi A., Baranyi R., Szabó R., Zsámboki Á., Szabó B., ill. Mezner M.

NÉMET GYULA: – Nagyon örülök a győzelemnek, örülök a sok lőtt gólnak, viszont a szerda szombati menetrend nem a megye I. világa. Sok sikert az Energia SC csapatának!

TATÁR ROLAND: – A Heréd ellen elkövethető összes hibát elkövettük, ezáltal borítékolva volt a hazai siker. Gratulálok a Heréd csapatának!