Győzelemre éhezők viadala lesz a Füzesabony–Hatvan kiesési derbi

Győzelemre, pontokra van szükség

Csoportja válogatja, de jellemzően legalább 30 pontra szükség van az NB III.-ban maradáshoz. Mivel a 10. helyen álló DVTK II. 33 egységgel rendelkezik a 16. Mátészalka (14) pedig már matematikailag is kiesőnek tekinthető, így nagy valószínűséggel a Nyíregyháza Spartacus II. (11. hely, 31 pont), a Sényő FC (12./28), az FC Hatvan (13./28), a Füzesabony (14./25) és az SBTC (15./25) alkotta ötösből kerül ki az Északkeleti csoport további két kiesője.

A bajnokság állása 1. Karcag 27 18 7 2 59–24 61

2. DEAC 27 18 4 5 42–22 58

3. Putnok 27 18 3 6 58–23 57

4. Kisvárda II. 27 12 9 6 35–27 45

5. Tiszaújváros 27 13 5 9 33–32 44

6. Tiszafüred 27 12 8 7 41–37 44

7. Cigánd 27 11 6 10 38–32 39

8. DVSC II. 27 9 7 11 35–41 34

9. Eger SE 27 9 7 11 32–41 34

10. DVTK II. 27 9 6 12 35–35 33

11. Nyíregyháza II. 27 8 7 12 39–38 31

12. Sényő 27 8 4 15 35–51 28

13. FC Hatvan 27 7 7 13 24–37 28

14. Füzesabony 27 7 4 16 28–45 25

15. SBTC 27 6 7 14 27–51 25

16. Mátészalka 27 3 5 19 18–43 14

A vasárnap következő 28. forduló tehát már akár vízválasztó is lehet. Érvényes ez az Eger SE csapatára is, noha a piros-kékek esetében a három meccsen szerezhető kilencből egy pont is elegendő ahhoz, hogy megőrizze harmadosztályú tagságát az együttes. Az ESE sorsolása azonban nem könnyű, hiszen a DEAC (3.), a Putnok (2.) és a Tiszaújváros (5.) ellen sem Simon Antal csapata számít esélyesnek.