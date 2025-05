Ivádra visszatért a futballt és a humor(ista)

Recsk és a Bodon FC együttese kapott meghívást Ivádra, hogy a majális keretében együtt nosztalgiázzon a házigazdákkal.

Ivádra ismét érkeztek focizni, így akadt látnivaló

A 330 fős lélekszámú település klubja, az Ivád SE 16 évvel ezelőtt játszotta utolsó bajnoki mérkőzését, míg a község utolsó meccsei a Bodon FC négy esztendővel ezelőtt bajnokcsapatának nevéhez fűződnek.

Mikrofalvak tekintetében ritkaság számba menő módon, 2021-ben felnőtt, serdülő és lánycsapatok használták az ivádi sportlétesítményt.

A Bodon FC igazolt labdarúgójént Lorán Barnabás (Trabarna) humoristát visszatérő vendégeként üdvözölhették a helyiek, de nagy taps fogadta Steinkohl Erika és Aliel, valamint a besenyőtelki Pacsirta Népdalkör előadását is.

Ivády Zsolt (balról), Lorán Barnabás, Steinkohl Erika, Aliel és Bodon Péter

A fő produkciót azonban a hármas futballtorna jelentette. A focikapura már a rendezvény előtti napokban felkerült a háló és egy percnek sem kellett eltelnie, hogy a helyi gyerekek kipúpozzák a neccet.

Recskiek az élen A hármas torna eredményei:

Ivád–Recsk 3–4

Recsk–Bodon FC 3–0

Bodon FC–Ivád 0–0 Végeredmény:

1. Recsk

2. Ivád

3. Bodon FC

A labdarúgótorna résztvevői

Ivádra jó volt megérkezni

Ivády Zsolt polgármester szívügyének tartja a település lakosainak megmozgatását, a minél színvonalasabb rendezvények, kulturális események lebonyolítását, kiszolgálva a helyiek igényeit

– közölte a torna egyik szervezője, Bodon Péter. – Az önkormányzat mellett ebben segítségére vannak a térségben nagyon aktív karitász tagjai is. Példaértékű, hogy Fehér Róbert esperes úr is megjelent az eseményen, kifejezve, hogy a jó pásztor a közösségi programoknak is részese. Dudás Róbert országgyűlési képviselő – Ivitz Zoltán egykori NB I.-es labdarúgóval egyetemben – nemcsak a kezdőrúgást végezte, de májusfa állításában is szerepet vállalt. Örömmel tapasztaltam az önkéntesek szerepvállalását, miként az összefogást is, hogy szívesen megmozdultak az emberek a közös cél érdekében.