Váratlan fordulat a Vágtán: visszatért Szilvásváradra a lovas verseny

Szilvásvárad polgármestere a tavalyi vágtát követően 99 százalékban biztos volt benne, hogy nem náluk lesz az idei Nemzeti Vágta, hiszen az akkori esemény zárásaként bejelentették, hogy az esemény visszatér Budapestre.

A lipicai lovak tavaly többször is részt vettek a futamokon, az idei Nemzeti Vágta versenyein is szerepet kapnak

Forrás: Gál Gábor / heol.hu

- Örülünk, hogy ismét mi adunk otthont a rendezvénynek, ezek szerint a szervezők is látják, az infrastruktúra megfelelő és eleget tudunk tenni a kihívásoknak. Természetesen korábban tudtunk róla, hogy visszatérnek hozzánk, a korábbi bejelentéshez képest meglepetés volt a döntés, hogy ez évben is mi adhatunk otthont Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyének. Reméljük, hogy a tavalyival ellentétben idén jó idő lesz és zökkenőmentesen lebonyolításra kerül 2025-ben is a Nemzeti Vágta – mondta Szaniszló László, Szilvásvárad polgármestere.

Elárulta, míg tavaly három napos volt a rendezvény, ebben az évben már négy napos lehet a lovas ünnep, hiszen a rendőrségi lovas versenyek is kétnaposak lesznek csütörtökön és pénteken.

A Nemzeti Vágta egyébként egy-egy teli hétvégét hozott az elmúlt két évben Szilvásváradnak, a szállások is megteltek, de a parkolási díjakból is megállapítható, hogy sokan látogattak el a községbe. Bár a tavalyi évben a borongós idő kicsit visszafogta az eseményre látogatók számát, aki szeretett volna színvonalasan szórakozni, ellátogatott a rendezvényre.

Nemzetközi kapcsolatépítés

Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy harmadik alkalommal lehetnek a házigazdái az ország legnépszerűbb lovas eseményének. A tavalyi négyesfogathajtó világbajnokság mellett a Nemzeti Vágta volt a legnagyobb rendezvény, minden nap teltházas volt a rossz idő ellenére, a szállások is tele voltak.

- Az élő közvetítésnek köszönhetően a Kárpát-medence Szilvásváradra figyelt a hétvégén. Bíztunk abban, hogy ismét Szilvásvárad lesz a helyszín. A nemzetközi futamnak köszönhetően szakmai partnereink is ellátogattak az eseményre Szilvásváradra. A lipicai lovak is részesei voltak a Vágtának, hiszen a kísérőprogramokon lipicai lovak vettek részt és a nemzetközi vágta résztvevői is lipicaikkal versenyeztek, ahogyan idén is azokon fognak – mondta Cseri Dávid.