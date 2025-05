A bronzcsata első meccsét a One Eger nyerte

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc a jobb alapszakaszbeli helyezés miatt Dunaújvárosban kezdődött, tehát azt már előre tudni lehetett, hogy a bronzérem megszerzéséhez legalább egyszer vendégként is nyerni kell a One Eger csapatának. A nyitányon az egriek 2–0-ra, majd 5–1-re is vezettek. Innen sikerült zárkózni a hazaiaknak, de a vendégek győzelme nem forgott veszélyben.

A brazil Leticia Belorio egy góllal segítette a One Eger csapatát

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Előnyben a One Eger

A női OB I. 3. helyéről döntő párharc 1. mérkőzése:

DUNAÚJVÁROSI FVE–ONE EGER 6–8 (1–2, 1–3, 2–1, 2–2)

Dunaújváros, Fabó Éva Uszoda. V.: Bors D., Csanádi Zs.

DUNAÚJVÁROS: Kamaukh – Mahieu, Garda 2, Kardos D. 2, Somogyvári, Sümegi, Katsimpiri. Csere: Jonkl, Kardos L., Dobi D. 2, Horváth B., Szabó N., Pál R. Vezetőedző: Maxim Kordonszkij

EGER: Torma – Kovács-Csatlósné Szilágyi D., Parkes 1, Sóti, Belorio 1, Czigány 3, Szellák 2. Csere: Borsi 1, Horváth L., Lendvai, Pogonyi, Weston, Horváth Zs. Vezetőedző: dr. Sike József