2025.05.10. 20:11
One Eger: megengedhetetlenül sok akciógólt lőttek az újpestiek
Az egriek 38 másodperccel a vége előtt, emberhátrányban kapott góllal szenvedtek vereséget az UVSE elleni helyosztó párharc első felvonásán.
A férfi OB I. 11. helyéért kiírt párharcának 1. mérkőzésén a végén a dőlt el a találkozó.
One Eger–UVSE 11–12 (3–3, 3–3, 2–2, 3–4)
Eger, Bárány uszoda, 100 néző. V.: Ifj. Kenéz, Pintér J.
EGER: Borbély – SALAMON 2, Rádli , ÁDÁM E. 3, Gólya 2, Szalai 1. Dóczi 1. Csere: Sári, Sudár 1, Tomozi, Biros V. 1, Klebovicz. Edző: Biros Péter
UVSE: Csiszer – KORBÁCS 3, KOVÁCS K. 2, BAKSA J. 3, LADIK 2, Herczeg 1, Kovács L. Csere: HEGEDÜS Z., Gidófalvy 1, Hegedüs Cs., Tóth K., Fazekas A, Budai. Edző: Vincze Balázs
Gól–emberelőnyből: 11/5, ill. 7/4
Gól–ötméteresből: –, ill. 3/3
Kipontozódott: Sári (32. p.).
One Eger-UVSE férfi vízilabdaFotók: Lénárt Márton
Biros Péter: – Jól pólózott az UVSE maximálisan kihasználták a hibáinkat. Megengedhetetlenül sok akciógólt lőttek. Felnőtt játékosaim sok hibát követtek el a fiatal újpestiek ellen. Még nem dőlt el a párharc, de számunkra nehéz lesz a szerdai visszavágó is.
Vincze Balázs: – Reményekkel jöttünk és örömmel távoztunk Egerből. Örülök, hogy idegenben először sikerült meccset nyernünk hat ifjúsági játékossal a sorainkban, Ezek a rájátszásos párharcok rendre egy góllal dőlnek el, remélem szerdán is sikerül győznünk.
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az UVSE javára
A második mérkőzést szerdán 18.45-kor Budapesten rendezik.