One Eger: megengedhetetlenül sok akciógólt lőttek az újpestiek

A férfi OB I. 11. helyéért kiírt párharcának 1. mérkőzésén a végén a dőlt el a találkozó.

Az UVSE utolsó lövése győzelmet ért az One Eger otthonában

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

One Eger–UVSE 11–12 (3–3, 3–3, 2–2, 3–4)

Eger, Bárány uszoda, 100 néző. V.: Ifj. Kenéz, Pintér J.

EGER: Borbély – SALAMON 2, Rádli , ÁDÁM E. 3, Gólya 2, Szalai 1. Dóczi 1. Csere: Sári, Sudár 1, Tomozi, Biros V. 1, Klebovicz. Edző: Biros Péter

UVSE: Csiszer – KORBÁCS 3, KOVÁCS K. 2, BAKSA J. 3, LADIK 2, Herczeg 1, Kovács L. Csere: HEGEDÜS Z., Gidófalvy 1, Hegedüs Cs., Tóth K., Fazekas A, Budai. Edző: Vincze Balázs

Gól–emberelőnyből: 11/5, ill. 7/4

Gól–ötméteresből: –, ill. 3/3

Kipontozódott: Sári (32. p.).