VAMAV-Metcom, HB Senior: aranyfény a Tavasz-kupán

A Gyöngyös Városi Kispályás Labdarúgó Szövetség hagyományos rendezvényén a VAMAV-Metcom Kft. gárdája 15, a HB Senior alakulata 12 fős mezőnyben zárt az élen.

A HB Senior csapata is ötgólos döntőtt jászott, ám simábban nyert, mint a VAMAV-Metcom együttese

Forrás: GYVKLSZ

A sorozat végén így értékelte a két döntőt a GYVKLSZ elnöke.

Hosszú múltra tekint vissza a VAMAV-Metcom Kft.–Universal Leasing párosítás

– fogalmazott a fiatalabbak aranymeccséről Molnár Ferenc. – Ezzel együtt az is elmondható a párharcról, hogy az id. Kiss István irányította vasutasok nem sokszor hagyták el vesztesként a pályát. A mérkőzés alakulását tekintve erre most jó esély mutatkozott, végül az Universal számára idén is mumusnak bizonyult a címét védett VAMAV.

VAMAV-Metcom Kft.–Universal Leasing 3–2 (1–1)

VAMAV: Kovács T. – Ifj. Kiss I., Bartha, Csoszánszki, Hovanecz, Nádudvari, Kiss D., Nagy B., Csomor Sz., Szabó V.

UNIVERSAL: Igliczki – Munkácsi, Molnár F., Major, Fótos, Mező, Molnár Z., Bordás, Kluk T.

GÓL: Nagy B., ifj. Kiss I., Csoszánszki, ill. Fótos 2.