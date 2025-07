Az utolsó negyed döntött, a férfi válogatott is ezüstérmes

Akárcsak a két csapat csoportkörös összecsapásán, a spanyolok ezúttal is a negyedik játékrészben hengereltek, ezúttal 6–3-ra nyerték meg a zárónegyedet. Legjobbjaikat nem tudták megfékezni a magyarok, Alvaro Granados és Bernat Sanahuja is öt gólt szerzett.

Vámos Márton (szemből) és a spanyol Alvaro Granados Ortega a döntőben

Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd



Varga Zsolt, a magyar férfi válogatott szövetségi kapitánya szerint a jóval rutinosabb spanyol válogatott kevesebb hibázott, ennek köszönhetően nyert.

– Nagyon jó játékosaik vannak, akik ezt a tudást érvényesíteni tudják egy az egyben. A végére egy picit a fáradtság is látszódott a csapaton. Nem tudtunk akkora lendülettel játszani, mint az előző mérkőzéseinken. A rutin ezekben a pillanatokban sokat számít, nem véletlenül nyertek ennyi nagy tornát a spanyolok az elmúlt időszakban – nyilatkozta az MTI-nek Varga Zsolt.

A szövetségi kapitány hozzátette, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek a világbajnokság alatt, ez pedig utat mutathat majd a jövőbeli munkában. „Látjuk a fejlődési lehetőséget, a potenciált a csapatban. Nincs más megoldás, továbbra is keményen kell dolgoznunk.”

A tréner külön kitért a két újoncra, Nagy Ákosra és Vismeg Zsomborra is, akik véleménye szerint nagyon jól teljesítettek. „Mindketten nagyon jól felkészültek a klubjukban, ez egy nagyon fontos tényezője annak, hogy ezen a szinten tudtak teljesíteni.”