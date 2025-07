A szilvásváradiak versenyzője rajt-cél győzelmet aratott

A csütörtökön kezdődött négynapos viadalon összesen 45 fogat állt rajthoz, a mezőnyt osztrák, román és szerb hajtók tették nemzetközivé. A ketteseknél és a négyeseknél is szinte a teljes hazai élmezőny megmérette magát, az egyetlen kivételt a Hollandiában készülő Hölle Martin jelentette, aki egyéniben és csapatban is sorozatban négyszer diadalmaskodott a kettesfogatok vb-jén.

A magyar kettesfogathajtók arra készülnek, hogy folytassák 2013 óta tartó sikersorozatukat, azaz megszakítás nélkül hetedszer megnyerjék az egyéni és a csapatversenyt is a világbajnokságon, amelynek augusztus 21. és 24. között a hollandiai Beekbergen ad otthont.

A négyesfogatok a németországi Lähdenben szeptember elején sorra kerülő Európa-bajnokságra készülnek, így számukra is a főpróbát jelentette a Szalajka-völgy festői környezetében rendezett viadal.

A végeredmény

KETTESFOGATOK

1. Dani Marcell 143,02 hibapont

2. ifj. Fekete György 147,55

3. Kákonyi Norbert 152,70

NÉGYESFOGATOK

1. Dobrovitz József 164,75 hibapont

2. ifj. Dobrovitz József 169,20

3. Váczi István 177,01