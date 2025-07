Energia SC: Tatár ment, Török jött

Az Energia SC Gyöngyös a 10. helyen végzett a 2024/25-ös Heves vármegyei I. osztály 11 csapat alkotta a mezőnyében.

Az Energia SC kispadján Tatár Rolandot (balról) Török János váltotta

Forrás: Czímer Tamás/Heol.hu

Eközben a szintén ebben az osztályban szerepő Gyöngyösi AK bronzérmesként zárta a bajnoki évet. A korábbi években rendre előkerülő egyesülés ezúttal is felmerült nem minden alapot nélkülöző beszédtémaként, ám ez most is maradt az elmélet szintjét. Az Energia SC és a GYAK tovább járja saját útját, előbbi egylet részéről immár régi-új edzővel a kispadon.