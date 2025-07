Nagy csata volt Egerben az erős emberek Dobó kupájáért + galéria és videó

Erős emberek versenyeztek az egri Dobó téren szombaton délután. A viadalt Fekete László szervezte és a nyolc tagot számláló mezőnyben voltak hazai, valamint szlovákiai és romániai magyar versenyzők is. A szervezőket és a versenyzőket megtréfálta az M3-ason történt baleset és a torlódás, így egy résztvevő nem ért ide Egerbe. A szép számú közönség öt versenyszámban szurkolhatott a résztvevőknek, akik között volt olyan is, aki még rövid ideje hódol a sportágnak, és akinek még nagynak bizonyultak az itteni súlyok, neki elsősorban azért drukkolt a közönség, hogy legyen sikerélménye, végül az utolsó két számban neki is voltak részsikerei.

Öt versenyszámban, köztük kőgolyó emelésben mérték össze tudásukat a sportolók az egri erős emberek versenyen, Kiss Attila hatszor is átemelte a 150 kilós golyót

Forrás: Gál Gábor/Heol.hu

Az erős emberek előbb kőgolyókat emeltek

Előbb kőgolyókat kellett egy több mint egy méter magasan lévő rúd fölött átemelni, lehetett próbálkozni 130 és 150 kilós golyókkal is, másfél perc volt a feladatra, a legjobb hatszor emelte át a 150 kilós, rossz fogású tömeget. A második versenyszámban egy 450 kilós, vasakkal nehezített traktorgumit kellett átforgatni háromszor, a legjobbnak ez 28 másodperc alatt sikerült. Következett aztán egy ablaktartó versenyszám, egy falhoz illeszkedve kellett kitartani előre egy 20 kilós ablakkeretet, itt többen is 40 másodperc fölé jutottak. A lépcsős súlyrakás volt a következő szám, előbb 150 kilót, majd 200-at, végül 220-at kellett fölvinni három, negyven centiméter magas lépcsőfokon. Akár a korábbiakban itt is nagy csatát vívott egymással Horváth Tamás és Kis Attila, mindketten kilenc pontot szereztek, így az elsőségről a kamionhúzás döntött. A nyolctonnás kamiont tizenkét méterre kellett elvontatni kötéllel, nehezítő körülmény volt, hogy az utolsó métereken kicsit emelkedőre kellett felhúzni a gépjárművet. Végül Kis Attila volt a leggyorsabb, 25 másodperc kellette neki a feladat végrehajtásához és legyőzte Horváthot.

A kamionhúzást a legkisebbek is kipróbálták. A sofőr fékezett, azért nem jött. Két millimétert mozdult is, láttam, mondták a szülők.

Forrás: Gál Gábor / heol.hu

A komáromi, a Strongman Komárno színeiben versenyző Horváth Tibor elmondta, korábban erőemeléssel foglalkozott, tíz éve űzi ezt a sportágat, későn kezdte el.

Vártam ezt a versenyt, mert ugye itt volt az egyik kedvencem, és , akivel mindig harcolunk, Kiss Attila Romániából. Ha ő itt van, mindig nagyon élvezem a versenyt, mert nagyjából hasonló erőt képviselünk. Vannak számok, amik neki passzol, vannak, ami nekem, így sokszor szerencse kérdése győz, persze, ha mindenki jó formában van – mondta Horváth Tamás, akinek most a kamionhúzás tetszett a legjobban, abban szlovák bajnok is lett. Ennek ellenére Attila itt is egy másodpercet adott neki.

Elárulta, vannak saját, hazai versenyeik Komáromban, illetve járnak magyarországi viadalokra is, főleg Fekete László által szervezettekre. Készülnek a hazai rendezésű Komárom legerősebb párosa nemzetközi viadalra, amit hatodik alkalommal fognak megrendezni.