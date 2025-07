Eszterházy SC: öten NB I.-es csapattól érkeztek

A legutóbb hetedik Eszterházy SC együttesétől a 2024/25-ös szezon végén nyolc játékos és a korábbi vezetőedző, Farkas József is távozott. A szakmai munka irányítását a 39 éves Kocsis Csaba vette át, aki az elmúlt idényben a szintén NB I/B-s Hajdúnánás gárdáját irányította. Az orosházi születésű szakember játékosként 2013 és 2017 között az Eger Eszterházy SzSE NB I.-es csapatában szerepelt.

A hétfői nap eligazítással kezdődött, majd munkához látott az Eszterházy SC másodosztályú női csapata

Forrás: Sike Károly/Heves Megyei Hírlap



Átalakult az Eszterházy SC kerete

– Sok fiatal szerepel a keretben, közülük többeknek több fronton is igyekszünk majd játéklehetőséget biztosítani – jelentette ki Kocsis Csaba. – Az első időszak az alapozó munka mellett az ismerkedés jegyében is zajlik, hiszen nemcsak a vezetőedző személye változott, a játékoskeret is jelentősen átalakult. Igyekszem felmérni, hogy milyen tempóban tudunk dolgozni, s mire vagyunk egyáltalán képesek. Ezt követően tudjuk majd pontosabban meghatározni, hogy milyen célkitűzéssel vághatunk neki a pontvadászatnak. A bajnokság szeptember első hétvégéjén rajtol.

A felkészülés várható menetéről a szakember elmondta: az első három hétben heti kilenc edzés szerepel a programban.

– A tervek szerint a bajnoki rajtig hét edzőmeccset játszunk, egy kivételtől eltekintve NB I/B-s ellenfelekkel. Elsőként augusztus 1-én, pénteken az NB I.-es Kisvárdát fogadjuk a Leányka úton, de az ENUSE, a Borsod SK, a Hajdúnánás és a Szigetszentmiklós is az edzőpartnerek között szerepel – tette hozzá Kocsis Csaba, aki másodedzőként Lakatos László munkájára számíthat.