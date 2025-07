EVSI: Berki csattanós választ adott a döntőben

A korosztályos országos bajnokságon kiválóan szerepeltek az EVSI versenyzői. Nagy Viktória, Pócsik Orsolya, Bari Seherezádé, Harkály Sándor és Berki Brendon is aranyérmet szerzett, míg Kalas Dominik és Bozó Hunor bronzérmesként zárt.

Az EVSI versenyzője, Berki Brendon és edzője, Dorkó Péter

Forrás: Beküldött fotó

EVSI: jöttek az érmek

– Az U15-ös lányoknál nem történt meglepetés, az MK győztesek itt is diadalmaskodtak, Nagy Viktória és Pócsik Orsolya most sem vallott kudarcot. Az U19-es fiúknál Berki Brendon az elődöntőhöz hasonlóan a fináléban is döntő fölénnyel győzött – osztotta meg az EVSI vezetőedzője, Dorkó Péter, majd utóbbival kapcsolatban megjegyezte: a döntő előtt sokan féltették, de Brendon csattanós választ adott.