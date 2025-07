FC Hatvan: fordulatos csatában hat gól és két piros lap az idénynyitón

HUSZÁK GÉZA: – Az első félidőben közepes sebességen játszottunk, a másodikra azonban már úgy jöttünk ki, ahogy az elsőben is kellett volna. Nagyon jól futballoztunk, kétszer is visszajöttünk hátrányból, s amikor már megnyertnek hittük a mérkőzést, a semmiből kaptunk gólt. Tanulságos, remélem, hogy a jövőben ennyi gólhelyzettel mérkőzést nyerünk.

ZORÁN SZPISLJAK: – Izgalmas, gólgazdag meccset játszottunk. Az első félidőben az történt a pályán amit szeretünk volna, de sajnos nem sikerült nagyobb előnyre szert tenni. A második félidőben egy kicsit megnyomtak bennünket, amiből több szöglet is született, de megtaláltunk mi is a lehetőséget és sikerült 11-est kiharcolni, s újra előnyt szereztünk. A Tiszaújváros sem adta fel, továbbra is nyomást tett ránk, és 3–2-es előnyhöz jutott. A hajában megmutattuk a karakterünket, nem adtuk fel a meccset, és sikerült 3–3-al lezárni a meccset.

KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Bacsó Beton-Cigánd SE, Hatvan, augusztus 6., szerda, 17.30.

Tiszafüred–Füzesabony SC 1–1 (0–0)

Ózd-Sajóvölgy–Eger SE 1–1 (0–0)

Sényő–Nyíregyháza II. 2–2 (2–1)

DVTK II.–Putnok 2–2 (0–1)

DEAC–Kisvárda II. 2–3 (2–2)

Gödöllő–DVSC II. 3–1 (2–1)

Cigánd–Tarpa 0–0