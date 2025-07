Hevesi Dobó-kupa: minden tekintetben felnőttek az európai sorozat színvonalához

– A visszajelzések egyértelműen arról tanúskodnak, hogy jó úton járunk – vont mérleget a HSE elnöke, a 3. Hevesi Dobó-kupa főszervezője, Kovács Gyula.

A 3. Hevesi Dobó-kupa gerelyhajító számának résztvevői az eredményhirdetés után

Forrás: Megyeri István/Heves Atlétika

– A mezőny színvonala önmagáért beszél, ahogy az érdeklődésre és a hangulatra sem lehet panasz. A háttér megteremtéséért köszönettel tartozunk a helyi önkormányzatnak és a támogatóknak, ahogy minden további segítőnek is hálásak vagyunk, aki bármit is tett azért, hogy idén is le tudjuk bonyolítani a rendezvényt!