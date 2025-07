Első világbajnokságára készül Dani Marcell

Nagy versenyt hozott a hétvégi Ineos Grenadier Szilvásvárad Masters a hazai fogathajtók között. A világversenyekre (kettesfogathajtó világbajnokság, négyesfogathajtó Európa-bajnokság) készülő fogatok a díjhajtással kezdték a viadalt, amelyet a kettesfogatok között Dani Marcell nyert meg, mögötte Farkas József és ifj. Fekete György várhatta dobogóról a maratonhajtást, de csak századpontnyi különbség volt köztük. A világkupa pontokért hajtó négyesek között Dobrovitz József másfél pontos előnyben volt Osztertág Kristóffal szemben, Váczi István pedig volt a harmadik.

Dani Marcell idei harmadik versenyét megnyerve készül a kettesfogathajtó világbajnokságra

A maratonhajtás megkavarta a mezőnyt, a kettesek között Dobrovitz András, ifj. Fekete György és Dani Marcell volt a sorrend, de a besenyőtelki hajtó maradt az élen, ugyanakkor az is biztossá vált, hogy a győzelem ifj. Fekete György és közte dől el, a többiek nagyobb hátrányba kerültek. A négyeseknél ifj. Dobrovitz József remek hajtással végzett az élen, és nagyot ment a két szilvásváradi színekben hajtó versenyző, Váczi István és ifj. Galbács Ferenc is, míg Juhász Péter ebben a számban hetedik lett.

Az utolsó versenynapon, vasárnap jó pár száz néző kilátogatott a stadionba, ahol a ketteseknél két hibátlan akadályhajtást láthatott, Kákonyi Norbert és Dani Marcell sem hibázott, Bartha Eduárd, Kovács Imre és ifj. Fekete György viszont igen, így Dani Marcell nyerte az összetettet. A négyeseknél az addig jól álló Osztertág sok labdát is levert, így visszacsúszott összetettben is, a versenyszámot Dobrovitz József nyerte egyedüliként hibátlan és szintidőn belüli teljesítménnyel, mögötte ifj. Galbács Ferenc és ifj. Dobrovitz József zárt. Az összetettben Dobrovitz, ifj. Dobrovitz, Váczi István lettek a dobogósok, ifj. Galbács a negyedik, Juhász Péter a hatodik helyen végeztek.

Dobrovitz József hibátlanul nyerte az akadályhajtást Szilvásváradon

Lovat kellett cserélnie Dobrovitz Józsefnek

Dobrovitz József szokás szerint jól érezte magát Szilvásváradon, sok néző volt és hibátlan futamokat vártak el. Ugyanakkor akadtak nehézségei, egyik lova lebetegedett és másikat kellett beállítania.

– Egy olyan lovat hajtottam, amivel még nem gyakoroltam akadályhajtást bal hátul. A maraton után sajnos az egyik lovam lebetegedett, fel kellett vinnem Pestre a kórházba, így az a ló ment akadályhajtásba, ami nem volt tervezve, de maximálisan elégedett vagyok. Sajnáltam volna, ha nem próbálom ki. Nagyon jól teljesített, ő még csak 6 éves, élete első versenye volt, maratonban és akadályhajtásban hajtottam. Legközelebb díjhajtásban is tudom majd – értékelt Dobrovitz József, aki örült fia teljesítményének is. Ugyanakkor egy lova neki is lesérült, őt pótolni kell a következő hetekben.