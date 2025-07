Kistigrisek Focisuli: Kollár és Parádi jelentős erősítésnek számít

A Heréd LC Markó Ferenc nevét viselő sporttelepén zajlik a szüneti összetartás.

Kollár Péter (balról) és Szabó Csaba kezet adott a közös folytatásra

Forrás: Kistigrisek

A Kistigrisek Focisuli elnöke, Szabó Csaba nagy örömmel számolt be róla, hogy Kollár Péter is a egyletet erősíti a jövőben. A szakember hazatért Erdélyből, ahol a román női élvonalban kupagyőztes Csíkszereda vezetőedzői tisztségét töltötte be.