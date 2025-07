Másfél kilométeren át tolták a kocsit, kimagasló eredményt ért el a szilvásváradi csapat

Jött, látott, s ugyan nem nyert, de második lett Kocson, a 25. Nemzetközi Kocsitoló Versenyen és Fesztiválon a szilvásváradi csapat. Tavaly nagy készülődés nélkül, beugróként nyerte meg a Nemzeti Vágta kocsitoló versenyszámát a szilvásváradi gárda, július 12-re pedig Kocsra kaptak meghívást.

A kocsitoló versenyen második helyezett lett a szilvásváradi önkéntes tűzoltók csapata

Forrás: Hagymási Bence/24 Óra

- A tavalyi csapatból többeknek nem volt megfelelő az időpont, illetve ezt más távon is rendezték, így másik csapat indult. Fábián Norbertet, tűzoltónkat kértem meg a csapat összeállítására, aki össze is szedte az embereket, reggel mentek, majd a verseny után jöttek is haza, út közben pedig meg is beszéltük, mi lehet a célravezető taktika – mondta Szaniszló László, Szilvásvárad polgármestere.