Magyar Nagydíj: régi szurkolói kívánság teljesül

A 40. Magyar Nagydíj részleteiről a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, Gyulay Zsolt beszélt a pályán tartott hétfői sajtótájékoztatón – tudósította portálunkat Surányi Géza.

Gyulay Zsolt bemutatta a 40. Magyar Nagydíj dobogósait megillető herendi porcelán trófeákat

Forrás: Meder István

Megtudtuk, hogy a vadonatúj főépület a világ második legnagyobb boxkapacitásával rendelkezik Silverstone után. Bár a harmadik szint még nem készült el teljesen, a kivitelezők munkájának köszönhetően ez kívülről nem látszik – az épület befejezettnek tűnik. A versenyirányítás és a sajtóközpont ezért ideiglenes helyre került. A pálya környezete is megújult. Nemcsak a főlelátót építették újra, hanem egy 19 ezer négyzetméteres közösségi teret is kialakítottak a nézők számára.

A finomítások javában zajlanak

Forrás: Meder István

A Magyar Nagydíjra várhatóan hat-nyolc promóter, azaz futamrendező is ellátogat különböző országokból, köztük Ausztráliából, Olaszországból, Kanadából és Spanyolországból is. A Madridból érkező rendezők nem csak a főépületre lesznek kíváncsiak, hanem a lebonyolításra is, ugyanis jövőre első alkalommal rendeznek Forma–1-es világbajnoki futamot a spanyol főváros utcáin.