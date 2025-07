Mátraballai FK: kis település nagy dicsősége volt a bajnoki cím

Aux Péternek akadtak gondjai az összeállítással, mint ahogy 2005-ben sem indult könnyen a diadalmenet a Mátraballai FK gárdájánál.

A Mátraballai FK 2005/06-os bajnokai

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

A játékos-edző azonban könnyen felülemelkedett a gondokon és egy huszárvágással megoldotta a létszámproblémát. Nagypályás futballozás helyett keresztjáték következett, ám előtte Mayer Péter köszöntötte a bajnokcsapat tagjait. A Balázs Ernő, Fülep István, Szilágyi Sándor, Polgár András, Pádár Gergő, Fülep Lajos, Forgó Tibor, Katona Oszkár, Szatmári József, Molnár Zsolt, Fitala Zoltán, Bóta Balázs, Miklós Dávid, Miklós András, Kiss Tamás, Szabó Zoltán, Mező Róbert, Varga Sándor, Varga Bálint, Szabó András (Zsuzsi) és Aux Péter alkotta aranyérmes együttes tagjai emléklapot vehettek át a település polgármesterétől. A község első embere nem feledkezett meg azokról sem, akik a hátteret megteremtették a gárda szerepléséhez, polgármester-elődként kiemelve Forgó János és Pádárné Gyuricza Henriett szerepét, valamint megemlékezett az elhunyt játékos Fazekas Gáborról is.

A Mátraballai FK gólontói

A ballaiak anno 28 mérkőzésen szerzett 65 ponttal nyerték az Északi csoport küzdelmeit. Az MFK 106 találatig jutott, amelyből Szabó Zoltán 28 gólt jegyzett, Mező Róbert pedig 27 treffelésig jutott. A gólfelelősök ezúttal is cipőt húztak, mint ahogy a 70 éves Szabó Zsuzsi is előrukkolt védjegyével, a „biciklicsellel”. Igaz, "könnyű neki", hiszen még tavasszal is aktív volt, az Egri Sportcentrum SE színeiben riogatva a védőket.