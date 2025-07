Mátrai Erőmű BK: Kovács újoncként triplázott a felnőtt Eb-n

Veress András, a magyar válogatott és a Mátrai Erőmű BK edzője úgy fogalmazott: csak szuperlatívuszokban beszélhetek a gyöngyösiekről. Amilyen hozzáállással és elszántsággal készültek 10 hónapon keresztül az Eb-re, pontosan olyan eredményt is értek el.

A kontinensviadal végén Kókai Dávid, a válogatott másik edzője azt mondta, igazán büszke lehet magára ez a nagyon fiatal átlagéletkorú csapat, a megszerzett 18 érem jócskán felülmúlja az előzetes várakozásokat.

– A kilenc aranyérem között egyaránt szerepel férfi és női felszíni úszásban és uszonyos gyorsúszásban szerzett elsőség, ami sokszínűséget mutat, és a jövőre nézve is biztató, pláne úgy, hogy főbb versenyszámaikban a közelgő Világjátékok miatt több nagyágyúnk is távol maradt – jeletette ki Kókai Dávid.

A magyar delegáció tagjai

Versenyzők: Bukor Ádám, Cséplő Kelen, Farkas Botond, Kiss Nándor, Kovács Megyer, Lengyeltóti Bence, Lipők Larion, Mayer Dávid, Mészáros Ákos, Mozsár Alex, Horpácsy Hanna, Németh Nóra, Pernyész Dorottya, Stadler Csenge, Suba Sára, Varnyu Anna. Edzők: Gurisatti Róbert, Veress András, Kókai Dávid. Csapatvezető: Bartha Anikó.