Árusítják a jegyeket a Nemzeti Vágtára, megvan a program is Heves színeiben vágtat a Nemzeti Vágta

A gyerekek között már van biztos Heves megyei színeket képviselő résztvevője az októberi Nemzeti Vágtának. Az amatőr lovasok versenyére májusban kezdődtek el az elővágták, amelyeken Heves megyei települések képviselői is szerepeltek- Vácdukán a huszárgyerek vágta szilvásváradi döntőjére kvalifikálnia is sikerült egy megyénkben versenyző lovasnak, Penzer Kamilla szilvásváradi színekben ért célba Ragyogó nyergében a futamon és így a Nemzeti Vágta szilvásváradi közönsége előtt is megmutathatja tudását. A seregélyesi Penzer Kamilla egyébként a Szilvásváradi LSKE fogathajtó szakágában versenyez.

A Nemzeti Vágta vácdukai elővágtáján a huszárgyerekek között a szilvásváradi színeket képviselő Penzer Kamilla (zöldben) második lett és bejutott az októberi döntőbe

Forrás: Nemzeti Vágta

Még öt elővágta van hátra a nyáron (Szemenyi Vágta, Borsodi Vágta, Muravidéki Vágta, Festetics Vágta és Vasadi Vágta), amelyen a felnőttek, a kishuszárok és a huszárgyerekek között lehet kvalifikálni a Nemzeti Vágta döntőjére. A rendezvény honlapja szerint már árusítják a belépőket az októberi eseményre.

A Nemzeti Vágta programtervezete:

025. október 3. péntek, Nemzetközi Rendőr Lovasverseny

13:15 Kapunyitás

14:00-16:00 I. forduló: szimultán gyorsasági verseny

16:00-20:00 II. forduló: ügyességi verseny, akadálypálya, lövészet, tűzugratás



2025. október 4. szombat, Nemzeti Vágta

11:30 Kapunyitás

12:00-12:20 Ünnepélyes megnyitó és versenyzők eskütétele

12:30-13:00 Kishuszár Vágta 1-3. előfutam

13:10-13:40 Kishuszár Vágta 4-6. előfutam

13:50-14:20 Huszárgyerek Vágta 1-4. előfutam

14:20-15:05 Nemzeti Vágta 1-3. előfutam

15:10-15:40 Nemzeti Vágta 4-5. előfutam

15:40-15:50 Fogatvágta I. előfutam

15:55-16:40 Nemzeti Vágta 6-8. előfutam

16:45-17:15 Nemzeti Vágta 9-10. előfutam

17:15-17:25 Fogatvágta II. előfutam

17:30-18:15 Nemzeti Vágta 11-13. előfutam

18:20-18:50 Nemzeti Vágta 14-15. előfutam

18:50-19:00 Fogatvágta III. előfutam

19:00-19:20 Kocsitoló verseny I-II előfutam

19:20-19:35 Győri ördöglovasok bemutatója

19:35 Méneshajtás – Szilvásváradi ménes

2025. október 5. vasárnap, Nemzeti Vágta

9:00 Kapunyitás

9:30-10:00 Kishuszár Vágta 1-3. középfutam

10.10-10.40 Nemzeti Vágta 1, 2. középfutam

10:50-11:20 Nemzeti Vágta 3, 4. középfutam