Padla József harcos, motivált csapatot épít

– A sportágban dolgozók, a barátok hogyan fogadták a kinevezését?

– Nagyon sokan gratuláltak telefonon és üzenetben is. Drukkolnak a sikereinkért. Fiatalon azt mondták, hogy az autót nem elég megvásárolni, üzemben is kell tartani. Az egyik része, hogy büszkeséggel tölt el és hálás vagyok az edzői kinevezésért, ugyanakkor a nagyobb feladat, hogy az ezzel járó elvárásoknak meg is kell felelni.