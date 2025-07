Pro licences szakember irányít, kilenc új játékos érkezett

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az élvonalból való kiesést követően Tóth Edmond vezetőedző mellett az együttes tagjai is néhány kivételtől eltekintve más klubokhoz szerződtek. A pótlásukra így reagált az egyesület.

"Az új keret kialakításánál arra törekedtünk, hogy olyan fiatal, ambíciózus játékosokat hozzunk Egerbe, akik alkalmasak arra, hogy segítségükkel belátható időn belül visszakerüljünk a sportág élvonalába – olvasható. – Etekintetben bizakodva várjuk az előttünk álló kihívásokat. Örömteli, hogy a csapatkapitány Kiss Gergő továbbra is velünk dolgozik, rajta kívül a tavalyi csapatból Czabula Huba és Bőti Dominik maradt hírmondónak. A saját utánpótlásból Ficzere Gergő, Moravszki Mihály, Barta Bence, Ficzere Levente és Szabó Bálint csatlakozik a felnőttekhez.

Ezidáig kilenc új játékossal sikerült megállapodni, akik javarészt élvonalbeli, sőt, nemzetközi tapasztalattal is rendelkeznek. Miklós Gergő (Riihimäen Cocks, finn), Dörnyei Borisz (Győri ETO-UNI FKC), Sikler Kristóf (Győri ETO-UNI FKC), Bodnár Ádám (KK Ajka), Török-Vida Zsombor (Veszprémi KKFT), Nkousa Dávid (DVTK), Katona Alex (Dabas KC), Szabad Dávid (Budai Farkasok-Rév) és Spekhardt Gergő (Budai Farkasok-Rév) is egri mezben kezdi a 2025/26-os szezont. Az utánpótlás éveinek jelentős részét Egerben töltő kapus, Szabad Dávid és a beálló, Spekhardt Gergő a 2024/25-ös szezonban ezüstérmet szerzett az NB I/B-ben, s ezzel együtt feljutást érő helyen zárt a budaörsiekkel."