A világ legjobb játékvezetőjének választott Puhl Sándor emlékére avattak domborművet Egerben

Az 1994-ben világbajnoki döntőt vezető, négyszer a világ legjobb játékvezetőjének választott Puhl Sándor a napokban lett volna 70 esztendős és július 17-én volt a 31. évfordulója a brazil-olasz finálénak. A sportember, sportvezető, vállalkozó négy éve hunyt el. Az egri díszpolgárnak most az Uránia Mozi épületén avatták föl emléktábláját és Rostás Bea Piros bronz domborművét.

Puhl Sándor domborművét kollégánk, Bódi Csaba újságíró, ötletgazda, Farkas Ádám, az MLSZ Heves megyei igazgatója, Rostás Bea Piros szobrászművész, Berzi Sándor, az MLSZ korábbi főtitkára leplezték le

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Az ünnepség előtt barátai, ismerősei emlékeztek egy videón Puhl Sándorról, s természetesen előkerült az 1994-es labdarúgó világbajnoki döntő is. A színpadon előbb Berzi Sándor, az MLSZ korábbi főtitkára emlékezett a játékvezetőre, kiemelve, hogy természetesen ő is futballista szeretett volna lenni, de egy térdsérülés keresztülhúzta terveit. Édesanyja biztatására fordult a játékvezetés felé és 1970-ben Mezőkövesden vezette első mérkőzését. Nyolc év múlva már NB II-es és NB III-as összecsapásokat dirigált, 1984-től az NB I-ben is kapott mérkőzéseket (összesen 225-öt, de közel ennyiszer partjelző is volt), a nemzetközi porondra pedig 1988-ban jutott ki. 1991-ben az U20-as világbajnokság elődöntőjében figyelt föl rá a FIFA vezetése, innentől beindult karrierje, Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon vezetett, elődöntőket, UEFA Kupa és Bajnokok Ligája, világbajnoki döntőket vezetett. Felidézte azt is, ösztönös, felkészült és rátermett játékvezető volt, aki kritikus helyzetekben is bravúros döntéseket hozott. Egyre előrébb jegyezték, 1994-1997. között négyszer lett a világ legjobb játékvezetője, utolsó mérkőzését pedig 2000-ben vezette az NB I-ben. Ezután sportvezető lett, az MLSZ és a FIFA bizottságaiban is szerepet vállalt, majd televíziós személyiséggé is vált. Színes, nyitott személyiség volt, határozott véleménnyel, aki dicsőséget hozott a magyar labdarúgásnak. Berzi Sándor megköszönte Egernek, hogy lehetővé tették, hogy felavassák Puhl Sándor emlékhelyét.

Puhl Sándor domborműve, Rostás Bea Piros alkotása

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Puhl Sándor példát ad, hogy lehet merészet álmodni

Vágner Ákos polgármester méltatásában elmondta, sokaknak mutatott példát Puhl Sándor azzal, hogy a falusi pályáktól a nagy stadionokig jutott, mégis tudta, honnan indult, nagybetűs ember volt. Sportolóknak, gyerekeknek is példakép, nem volt hangos, de milliók figyeltek rá. Őszintén, méltósággal, következetesen élte életét. Szerinte a dombormű nemcsak művészi alkotás, a város szeretetét is jelképezi. Megköszönte Rostás Bea Pirosnak, hogy érzékenységgel, tisztelettel formálta meg Puhl Sándor arcát, s köszönetet mondott azoknak is, akik lehetővé tették, hogy megszülessen az emlékhely.