Puhl Sándor sokakat motivált a játékvezetésre

Sokan gyűltek össze Egerben csütörtökön délután Puhl Sándor, egykori kiváló játékvezető domborművének avatására. Az emlékmű létrejöttében jelentős szerepet játszott az MLSZ Heves Vármegyei Igazgatósága. Farkas Ádám igazgató szerint a négy évvel ezelőtt elhunyt sípmester megérdemelte, hogy Eger városában emléket állítsanak róla. Egriként lett világhírű, és szeretett hivatásában a legnagyobbak közé tartozott.

Dr. Bozóky Imre, az MLSZ korábbi elnöke és Berzi Sándor korábbi főtitkár is itt volt Puhl Sándor domborművének avatásán

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

– Mindig büszke volt rá, hogy bár Miskolcon született és a gyermekéveit Emődön töltötte, de egriként ért fel a csúcsra, és ezt mindig büszkén vállalta és hangoztatta, hogy azt gondolom, hogy egy méltó emlék áll a mai naptól Eger belvárosában, és bízom benne, hogy az emberek, akik szerették őt, és tisztelték, hogyha meglátogatják ezt az alkotást, akkor jó szívvel gondolnak Sándorra – mondta Farkas Ádám.

A megyei igazgató, aki szintén jelentős játékvezetői pályafutást tudhat magáénak, úgy gondolja, Puhl Sándor példája is sokakat motivált arra, hogy játékvezetővé váljanak. Az 1994-es vb-döntő utáni időszakban a játékvezetők száma országos szinten óriási kiugrást mutatott.

– Manapság sajnos küzdünk a játékvezetői létszám problémával. Én alapvetően – hozzá hasonlóan – labdarúgó szerettem volna lenni, de nagyon szerettem a játék minden elemét, a játékvezetőket is figyelemmel követtem. Nem maradt meg az emlékeiben, hogy gyerekként nagy hangsúlyt fektettem volna a játékvezetésre. Azonban az unokatestvérem mesélte pár nappal ezelőtt, hogy emlékszem-e rá, amikor az 1994-es vb volt, akkor el kellett mennünk a faluban a postára és Nemzeti Sportot kellett venni, hogy mit írtak Puhl Sándorról. Nem emiatt lettem játékvezető, hiszen a vb-döntő után kilenc évvel vizsgáztam le, ám tiszteltem őt és a többi neves játékvezetőt is tisztelettel figyeltem már gyerekként is – idézte fel Farkas Ádám.

Szerinte Vágner László és Kassai Viktor is magas szintre jutott és utóbbi idejében is nőtt a játékvezetés népszerűsége. Most is az a célja a szövetségnek, hogy olyan szintre jusson egy magyar játékvezető, ami újra népszerűbbé teszi ezt a szép, de soha meg nem értett hivatást.