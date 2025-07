Sebestyén Tímea árva gyermekeket segített 676 kilométer lefutásával, medveveszély közepette

Az érzelmi töltetre azonban nem kell addig várni. Ebből kapott bőven az Erdélyből származó, de már régóta Egerben élő sportoló.

Gyergyószentmiklóson a Szent Anna Gyermekotthon lakóinak, négy árva gyermeknek a kezét fogva értem be a városba

– folytatta Sebestyén Tímea. – Megható pillanatok voltak ezek, ahogy nem bírtam ki könnyek nélkül a helyiek fogadtatását sem. Bizony sírtam Székelykeresztúron is, amikor a 7 éves Szofi és 9 éves testvére, Bertalan a malacperselyben gyűjtött pénzét adta ide, hogy vigyem el az árváknak. Mindezt szülői ráhatás nélkül, önként felajánlva.

Kerékpáros kísérők is szegélyezték az útját

Forrás: Belküldött fotó

Segítőkre sem lehetett panasza Tímeának, két állandó kísérője, 18 éves Bibi lánya, és a bérelt lakóautót vezető, 19 esztendős Hentz Donát olyan támaszt nyújtott neki az út során, amely nélkül lehetetlen lett volna teljesíteni a célt.

Timi (balról) nem tudta volna teljesíteni a vállalást Bibi és Donát háttérmunkája nélkül

Forrás: Beküldött fotó

Sebestyén Tímea nagyon hálás minden segítőnek

– Köszönet és hála mindenkinek, aki ha csak egy kicsit is, de támaszt nyújtott. Közéjük tartozott a határon átérve, Almási István. A helyi képviselőt Szaládon mintha az égből küldtél volna! Étellel, itallal, sőt üzemanyaggal is ellátott bennünket, hiszen nemcsak nekünk adott minden jót, de az autónkat is teletankolta.

Noha a terv az volt, hogy 640 kilométert fut Sebestyén Tímea, ebből végül 676 lett, mert sokszor autós útvonalt kellett választania az esőzések és a medveveszély miatt.

– Négy nap is esőben tettem meg az aznapi szakaszt, a medvék elriasztásához pedig kiabáltam és énekeltem, de jó szolgálatot tett a kutyariasztó is – emelte ki az ultrafutó.