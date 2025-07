Négy napon át Szilvásváradon versenyeznek a legjobb fogathajtók

Cseri Dávid, a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság igazgatója az MTI-nek arról számolt be, hogy a négynapos viadalon összesen 45 fogat áll rajthoz, a mezőnyt pedig osztrák, román és szerb hajtók teszik nemzetközivé. Mint mondta, a ketteseknél és a négyeseknél is szinte a teljes hazai élmezőny megméreti magát, az egyetlen kivételt a Hollandiában készülő Hölle Martin jelenti, aki egyéniben és csapatban is sorozatban négyszer diadalmaskodott a kettesfogatok vb-jén.

A maratonhajtásra szombaton a Diós-völgyben kerül sor

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

– Nagyjából kialakult, hogy ki lesz az augusztus 21. és 24. között esedékes beekbergeni kettesfogathajtó-világbajnokságon indítható hét magyar hajtó, ez a verseny jelentheti az utolsó támpontot, hogy kik alkossák a háromfős magyar csapatot, amelyet majd a hollandiai helyszínen kell kijelölni – fogalmazott Cseri, aki szerint erre Hölle mellett ifj. Fekete Györgynek és a szilvásváradi klubot képviselő Dani Marcellnek van a legnagyobb esélye. Előbbi már az előző két csapatvilágbajnoki címnek is részese volt, utóbbi viszont első vb-jén indul majd. A magyar kettesfogathajtók arra készülnek, hogy folytassák a 2013 óta tartó sikersorozatukat, azaz megszakítás nélkül hetedszer megnyerjék az egyéni és csapatversenyt is a vb-n.