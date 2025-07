Vályi Vanda már alig várja, hogy kezdődjön a negyeddöntő

Szombaton jön a legfontosabb meccs

Minden világverseny egyik legfontosabb mérkőzése a negyeddöntő. Amely gárda ezen túljut, már éremért játszhat, az pedig egy ilyen kiegyenlített mezőnyben minimum vállalható eredmény. Aki viszont elbukik, az biztosan kudarcként éli meg akár az elérhető legjobb, ötödik helyet is.

– A nyolcban már nincs könnyű ellenfél, mindegyik lehetséges vetélytárs más és más miatt veszélyes, és bármelyik ellen csak akkor van esélyünk, ha mindent kiadunk magunkból. Olaszországgal játszunk a négybe jutásért, úgy gondolom, ez lesz a negyeddöntők egyik legnagyobb rangadója. Alig várom, hogy kezdődjön – mondta feltüzelve a Ferencvárosi TC játékosa.

– Ha múlt héten játszottunk volna, abból sem lehetne kiindulni – válaszolta nevetve arra a kérdésre, hogy mennyire lehet alapul venni a két csapat legutóbbi meccsét.

Cseh Sándor cegyüttese januárban, a Világkupa-selejtezőben egy góllal, 13–12-re legyőzte Olaszországot.

– Nagyon hasonló egymáshoz a két csapat, apróságok döntenek. Még az is stimmel, hogy a magyar és az olasz válogatott változott az élmezőny tagjai közül a legtöbbet. Azért sem érdemes a Vk-meccsből kiindulni, mert akkor sem ők, sem mi nem a legerősebb felállásban játszottunk – mondta.

Szombaton 13.10-kor kezdődik a negyeddöntő

Az olasz csapattal találkozik a magyar női vízilabda-válogatott a szingapúri világbajnokság negyeddöntőjében. Az olaszok a csütörtöki keresztbejátszás során szoros mérkőzésen, 13–11-re nyertek a kínaiak ellen. Cseh Sándor együttese százszázalékos teljesítménnyel, csoportelsőként közvetlenül jutott a negyeddöntőbe, amelyet a hivatalos program alapján szombaton, közép-európai idő szerint 13.10 órakor rendeznek meg.

Mentális és érzelmi stabilitás

Vályi Vandával felidézték a magyar csapat első rangadóját a vébén, mert fontos tanulságok születtek a nyitómeccsen. Görögországot óriási csatában, hihetetlen fordulatos meccsen sikerült legyőzni egy utolsó percben szerzett góllal.

– Velük szemben is minimálisak a különbségek, ezért nagyon fontos volt, hogy érzelmileg és mentálisan is kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtsunk. Egy ilyen hullámvasutazást elég nehéz feldolgozni, állt 2–4 és 8–5 is az eredményjelzőn, de a végén mi voltunk frissebbek fejben, ez döntött – idézte fel a 10–9-es győzelmet, majd hozzátette: a fegyelmezettségünket mutatta, hogy amikor belőttük az utolsó emberelőnyt, meg sem fordult senkinek a fejében, hogy már nyertünk, és úgy védekeztünk az utolsó görög támadásnál, mint az állat. Nyertünk, meg is érdemeltük.