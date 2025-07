Vb-ezüst után apa a lányáról: Szilágyi Péter, Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottya

Szilágyi Péter jelenleg Új-Zélandon, a North Harbour Water Polo Club alkalmazásában áll. Az Egri Vízilabda Klub férfi-, női, továbbá utánpótláscsapatának korábbi edzője, a magyar női válogatott hajdani szövetségi kapitánya 2002 és 2005 között már dolgozott a távoli országban, jól ismerve más nemzetek csapatait is.

A világbajnokságon több válogatott is érdekelt, mivel jó pár jelenlegi és egykori játékosom is szerepelt Szingapúrban

– közölte az edző. – Így a legjobb nyolc közé bejutott japánok szövetségi kapitánya, Shota Hazuira is figyeltem, aki anno Miskolcon pólózott nálam. Jelenlegi új-zélandi csapatommal megnyertük a bajnokságot, így nem csoda, hogy öten is ott voltak a vb-n. Az ausztrál férfi és női együttesre is kíváncsi voltam, de természetesen Dorka lányoméknak szurkoltam leginkább.