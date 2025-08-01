3 órája
1. Janovicz Pékség-kupa: 12 klub 42 gyerekcsapata futballozik Egerben
Az Eger Labdarúgó Sport Kft. hagyományteremtő rendezény házigazdája lesz augusztus 16–17-én. Az 1. Janovicz Pékség-kupa nemzetközi utánpótlástorna hét korosztályban 12 egyesület 42 csapatát vonultatja fel a Felsővárosi Sporttelepen.
A 1. Janovicz Pékség-kupa főszervezőjeként Sütő Szilárd azt emelte ki, hogy sok energiát fektettek a nemzetközi torna előkészítésébe, és bíznak benne, hogy minden résztvevő számára emlékezetes élményt nyújt a kétnapos esemény.
Óriási elismerés, hogy a határainkon belülről és kívűlről is kiemelt akadémiák, tradicionális klubok csapatai fogadták el a meghívásunkat
– mondta az Eger SE utánpótlás szakmai igazgatója. – Minden játékost arra bíztatunk, hogy szenvedéllyel, tisztelettel és sportszerűen versenyezzen. Ne feledjük, hogy az utánpótlás futball szellemisége nem csak a győzelemben rejlik, hanem a pályán mutatott erőfeszítésben, elkötelezettségben, csapatszellemben és a pozitív hozzáállásban is. Köszönjük a Janovicz Pékség vezetőjének, Kiglics Kristófnak, hogy névadó szponzorként a torna mögé állt.
Kicsik a nagyok játékterein
A Felsővárosi Sporttelep lévő pályái erre az alkalomra világhírű stadionok nevét veszik fel. Így a hét korosztály (U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13) csapatai a San Siro, a Puskás Aréna, a Maracana, az Old Trafford, a Wembley Stadion, és az Allianz Aréna játékterén futballozhatnak.
Az 1. Eger Janovicz Pékség-kupa mezőnye
U7-es korosztály (6 csapat)
Eger SE
DVTK
DVSC
III. Ker. TVE
MTK
Marosvásárhelyi SE
U8-as korosztály (6 csapat)
U9-es korosztály (6 csapat)
Eger SE
Kisvárda
Marosvásárhelyi SE
Újpest FC
Puskás Akadémia
DVSC
U10-es korosztály (6 csapat)
Eger SE
FTC
DTVK
Újpest FC
Puskás Akadémia
Kisvárda
U11-es korosztály (6 csapat)
Eger SE
Marosvásárhely SE
DVTK
Újpest FC
Kisvárda
Puskás Akadémia
U12-es korosztály (6 csapat)
Eger SE
FK Csíkszereda
DVTK
Puskás Akadémia
Kisvárda
Kassa
U13-as korosztály (6 csapat)
Eger SE
Marosvásárhely SE
Kisvárda
Puskás Akadémia
DVTK
Kassa