1. Janovicz Pékség-kupa: 12 klub 42 gyerekcsapata futballozik Egerben

A 1. Janovicz Pékség-kupa főszervezőjeként Sütő Szilárd azt emelte ki, hogy sok energiát fektettek a nemzetközi torna előkészítésébe, és bíznak benne, hogy minden résztvevő számára emlékezetes élményt nyújt a kétnapos esemény.

Az 1. Eger Janovicz Pékség-kupa kiváló lehetőséget jelent az ESE fiataljainak is

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Óriási elismerés, hogy a határainkon belülről és kívűlről is kiemelt akadémiák, tradicionális klubok csapatai fogadták el a meghívásunkat

– mondta az Eger SE utánpótlás szakmai igazgatója. – Minden játékost arra bíztatunk, hogy szenvedéllyel, tisztelettel és sportszerűen versenyezzen. Ne feledjük, hogy az utánpótlás futball szellemisége nem csak a győzelemben rejlik, hanem a pályán mutatott erőfeszítésben, elkötelezettségben, csapatszellemben és a pozitív hozzáállásban is. Köszönjük a Janovicz Pékség vezetőjének, Kiglics Kristófnak, hogy névadó szponzorként a torna mögé állt.

Sütő Szilárd, az Eger SE utánpótlás szakmai igazgatója

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Kicsik a nagyok játékterein A Felsővárosi Sporttelep lévő pályái erre az alkalomra világhírű stadionok nevét veszik fel. Így a hét korosztály (U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13) csapatai a San Siro, a Puskás Aréna, a Maracana, az Old Trafford, a Wembley Stadion, és az Allianz Aréna játékterén futballozhatnak.

A játékterek beosztása

Forrás: Eger SE

Az 1. Eger Janovicz Pékség-kupa mezőnye

U7-es korosztály (6 csapat)

Eger SE

DVTK

DVSC

III. Ker. TVE

MTK

Marosvásárhelyi SE

U8-as korosztály (6 csapat)

Eger SE

Kisvárda

III. Ker. TVE

Marosvásárhelyi SE

Újpest FC

DVSC